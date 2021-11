URGENTE: Homem leva terçadada no pescoço durante uma bebedeira no Ramal do Barro Alto e é socorrido pelo SAMU

- Publicidade-

A vítima Manoel de Jesus, 40, anos levou uma terçadada na região do pescoço. A tentativa de homicídio aconteceu no km 3 do Ramal do Barro Alto, entrando no 14 da Transacreana, na noite desta terça-feira, 2.

Segundo a mãe da vítima, Manoel estava bebendo com uns amigos quando iniciou uma confusão e ele acabou sendo atingido no pescoço e na cabeça.

A ambulância de suporte avançado do SAMU foi até o ramal e realizou os primeiros procedimentos ainda no local, encaminhando a vítima em seguida para o Pronto Socorro.

Não se sabe ainda qual a motivação do crime. Os Policiais da DHPP, colheram as informações no Pronto Socorro e devem investigar a motivação e autoria do crime.

Vídeo: