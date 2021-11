URGENTE: Grave acidente mata três pessoas na BR que liga Feijó a Manoel Urbano

- Publicidade-

Um grave acidente envolvendo um caminhão de carregar madeiras e uma motocicleta foi registrado, na noite deste domingo, 7, na BR 364, km 4, em Feijó.

De acordo com testemunhas, dois homens e uma mulher, vinham em uma motocicleta, na estrada que liga Feijó a Manoel Urbano, quando se chocaram contra caminhão que estava estacionado na beira da BR.

Com o bruto impacto, os três não resistiram vindo a óbito ainda no local, antes mesmo da chegada do Samu.

Os bombeiros e a polícia estiveram no local para os procedimentos cabíveis.