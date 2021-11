URGENTE: Confronto entre Polícia e bandido termina com criminoso em estado grave

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem identificado pelo nome de Geraldo Gomes de Oliveira, 35 anos entrou em confronto com um policial Militar na divisa dos bairros Taquari e Triângulo Novo, na tarde deste sábado , 13 , quando na troca de tiros o suspeito saiu ferido com pelo menos três disparos, sendo socorrido pela viatura de suporte avançado do SAMU, dando entrada em estado gravíssimo no Pronto Socorro de Rio Branco.

De acordo com informações da policia, o homem ferido no confronto possui condenação, que somada as penas somam mais de duas décadas e estaria foragido, mesmo assim a cerca de duas semana Geraldo teria assaltado um policial militar na Avenida Chico Mendes. E na tarde deste sábado, ao ser avistado por uma guarnição da Policia Militar, o suspeito reagiu atirando contra os policiais, sendo alvejado.

No confronto nenhum Militar ficou ferido, mas o criminoso foi socorrido em estado grave, dando entrada no PS em estado crítico e foi encaminhado diretamente para o centro cirúrgico. Os disparos acertaram o braço, ombro e abdômen.