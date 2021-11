URGENTE: Casal capota carro, mas apenas mulher é encontrada no interior do veículo em visível estado de embriaguez

- Publicidade-

Luzia Madalena dos Santos, 46 anos, capotou o veículo que dirigia, no Ramal da Zezé, na noite deste sábado, 6. Segundo informações, ela e o marido estariam voltando para casa quando o acidente aconteceu.

De acordo com os socorristas, foram informados de que um casal estaria no veículo, mas ao chegarem no local, apenas a mulher estava desacordada no interior do carro.

“A princípio a paciente está acordada e reagindo alguns estímulos, mas com visível estado de embriaguez, o que acaba dificultando um pouco a avaliação do nível de consciência dela, mas, a princípio, está estável”, disse o médico Jonathan Santiago.