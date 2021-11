URGENTE: Caminhonete da Emurb cai de ponte e deixa três feridos graves

-------- Continua depois da Publicidade--------

De acordo com o Médico do SAMU, Eduardo Bruneto, três pessoas foram vítimas no grave acidente que aconteceu no km 53 da Transacreana, mais 14 km no Ramal da Cachoeira, onde uma caminhonete caiu da ponte sobre o rio Vai se Ver.

Sebastião Souza Sena foi trazido pelo helicóptero Arpia 4, e é uma das vítimas de maior gravidade, com suspeita de lesão na medula, ele era o condutor da caminhonete.

Ocimar Santos da Silva e Vadenilsom Gomes Rebouças, anos, foram conduzidos para o Pronto Socorro pelas ambulâncias do SAMU.

O estado de saúde dos três é considerado grave, pois apresentam suspeita de TRM (lesão da medula) e ainda pneumotórax.

A caminhonete caiu de uma altura de cerca de 10 metros, o que provocou as graves lesões e dificultou o socorro as vítimas.