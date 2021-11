URGENTE: Caminhonete cai de ponte e vitimas estão presas as ferragens

-------- Continua depois da Publicidade--------

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Acre e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU, saíram agora a pouco de suas bases, em direção ao km 53 da estrada Transacreana, mais 14km de ramal Cachoeira onde de acordo com informações uma caminhonete caiu da ponte sobre o rio Vai se Ver.

As informações que chegaram as equipes de socorro, dão conta que no local vítimas estão presas as ferragens do veículo que caiu de uma altura aproximada de 10 metros.

Matéria em atualização.