URGENTE: Adolescentes de 13 e 14 anos morrem em acidente no Ramal 3, em Cruzeiro do Sul

O acidente aconteceu no início da tarde desse domingo no Ramal 3, na região da BR-364, zona rural de Cruzeiro do Sul.

As adolescentes Queila, 13 anos, e Dhemylli, 14 anos estavam em uma motocicleta quando próximo ao final do asfalto, em frente a uma igreja Assembleia de Deus as duas meninas colidiram de frente com caminhão.



De acordo com moradores da comunidade as jovens seguiam em alta velocidade, sem capacetes, pelo ramal quando na subida de uma ladeira acabaram batendo na frente de um caminhão que transportava madeira e que seguia no sentido contrário.

As adolescentes sofreram múltiplas fraturas e morreram no local. A equipe do IML esteve no local e fez a remoção do corpos para Cruzeiro do Sul.