- Publicidade-

Reinauguração do prédio ocorreu na última sexta-feira (29) na cidade de Xapuri. Filhos e esposa do policial falaram que sentimento é de gratidão.



Unidade da PRF recebe nome de chefe do setor de inteligência que morreu vítima de Covid no Acre — Foto: Arquivo pessoal

Uma homenagem para aquele que dedicou quase 30 anos à Segurança do estado. Assim foi a reinauguração das novas instalações da Unidade Operacional (UOP) em Xapuri, na BR-317, que levou o nome de Peringrino José Silveira de Lima, que morreu aos 53 anos vítima da Covid-19.

Guino, como era carinhosamente chamado por toda a família, morreu em janeiro deste ano. Ele era chefe do setor de Inteligência da PRF no Acre, onde prestou 26 anos de serviço.

A solenidade contou com a participação da esposa do policial, Karoli Haluen Sauer Silveira, e também dos dois filhos do casal, Sophia Haluen Sauer Silveira, de 16 anos, e Davi Haluen Sauer Silveira, de 9. Durante o evento, diversas autoridades falaram sobre como o policial deixou saudade e um legado a ser seguido dentro e fora da corporação.



Peregrino José de Lima morreu no início deste ano — Foto: Arquivo pessoal

Para a esposa, um dos discursos que mais emocionou foi o do procurador de Justiça Danilo Lovisaro, também presente no evento. Ela destacou que o sentimento da família é de gratidão pela homenagem.

“O sentimento é de gratidão pela sensibilidade da PRF em homenagear o inspetor Silveira dando ênfase a tudo que ele representou para a segurança pública. Ele tinha a essência da integração entre os órgãos de segurança pública e a fala do procurador Danilo Lovisaro passou exatamente isso. Foi uma cereja no bolo da homenagem”, destacou Karoli.

Para a filha Sophia, o sentimento foi indescritível e emocionante.

“Todo o processo, cuidado e reconhecimento, com certeza, me trouxeram um sentimento de conforto novamente. Saber que essa aliança entre a PRF e a nossa família continua é algo de aquecer o coração, e quando soube da notícia da solenidade e da homenagem que eles preparavam em relação ao meu pai, o sentimento de gratidão, sem dúvidas, foi o que tomou meu coração”, destacou.

Posto de Xapuri

Após a posse de 33 novos agentes da Polícia Rodoviária Federal no Acre em janeiro do ano passado, o posto da PRF em Xapuri, no interior do estado, que funcionava de forma intermitente, ou seja, com intervalos nos plantões, voltou a funcionar em tempo integral, 24 horas todos os dias. E agora, no final de outubro, foi reinaugurado.



Esposa e filhos estavam na solenidade de homenagem — Foto: Arquivo pessoal