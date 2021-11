Um criminoso tentou roubar um Honda Civic durante velório

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um assaltante foi preso após uma tentativa de assalto nesta quarta-feira (24) no Velório Municipal, na Alameda da Saudade. O homem é um egresso de pouco menos de um mês e para justificar o roubo disse estar com dívidas com um traficante.

Uma família estava saindo do velório quando foi surpreendida por um assaltante que portava uma arma branca, o dono de um carro do modelo Honda Civic estava abrindo a porta do veículo quando o assaltante anunciou o roubo.

Depois de anunciar o roubo ele invadiu o carro, no entanto, outras pessoas da família o retiraram e mantiveram o criminoso imobilizado até que a Polícia Militar fosse acionada. O rapaz conseguiu fugir e os agentes fizeram uma busca pelo bairro Jardim Morumbi.

Segundo os PMs, ao encontrarem o suspeito ele ameaçou os agentes com uma faca alegando que não seria preso. Os agentes dialogaram com o criminoso e ele aceitou se entregar.

O motivo

Para os policiais, ele explicou que tem uma dívida de R$ 3 mil com um traficante e usaria o carro para quitar a dívida. Antes de ir para delegacia ele foi levado para um Pronto Socorro para ser medicado, uma vez que, ele apresentava sinais de efeito de substâncias.

O criminoso foi preso por tentativa de roubo, porte de arma branca e ameaça.