Último suspeito na morte de adolescente entregue pela tia ao ‘tribunal do crime’ é preso no AC

Preso confessou que participou da morte de José Evlair Felix de Araújo, de 14 anos, achado em cova rasa em agosto em um ramal de Feijó, interior do Acre. Ao todo, polícia já prendeu 14 pessoas pelo crime e vai encerrar processo.



José Evlair Felix de Araújo, de 14 anos, foi achado em uma cova rasa no mês de agosto em um ramal em Feijó — Foto: Arquivo pessoal

O último suspeito procurado por participação na morte do adolescente José Evlair Felix de Araújo, de 14 anos, foi preso pelas polícias Civil e Militar de Feijó, interior do Acre. O rapaz, de 19 anos, foi preso nessa quarta-feira (24) e confessou o crime. Segundo a polícia, o adolescente foi entregue pela tia para ser morto pelo “tribunal do crime”.

A Polícia Civil afirmou que o suspeito confessou que foram desferidas mais de 15 terçadadas contra o menor. Pelo menos quatro desses golpes foram desferidos no pescoço de José, o que causou a decapitação.

O rapaz falou também para a polícia que José Evlair era inocente e que a mandante do crime foi, de fato, a tia do adolescente. A Polícia Civil divulgou que prendeu, ao todo, 14 pessoas por envolvimento no caso.

Com isso, o processo será encerrado e remetido ao Ministério Público do Acre (MP-AC).

Outras prisões

No dia 23 de outubro, uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar prendeu, mais um suspeito de participar da morte do adolescente. Na época, a polícia disse que o preso era conselheiro de uma organização criminosa que atua na cidade.

O suspeito determinou a outros faccionados que executassem o jovem. Logo após o crime, o mandante fugiu para a zona rural do município para se esconder. Após as investigações, a polícia chegou ao esconderijo do homem. Quando foi achado, o suspeito portava uma arma de fogo e foi preso em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo e agora vai ficar à disposição da justiça.

Mais de 12 pessoas estão envolvidas na morte do adolescente. Uma das linhas de investigação é de que Evlair teria estuprado a prima de apenas cinco anos e, com isso, a mãe da criança – tia dele – teria o levado ao “tribunal do crime”. Ainda segundo a polícia, a madrasta que conviveu com ele por 12 anos foi quem o entregou para que a facção o executasse.

Já no dia 22, também em Feijó, um jovem de 19 anos também foi preso suspeito pelo crime. Ele estava também escondido na zona rural da cidade.

Crime

Inicialmente, cinco pessoas foram presas em flagrante por envolvimento na morte do adolescente. O corpo foi achado no dia 22 de agosto enterrado em uma cova rasa, em uma área de mata no Ramal do Quinôr, em Feijó, e coberto por palhas.

A suspeita inicial é de que o menor tenha sido morto por vingança, após supostamente ter cometido um estupro contra a prima de cinco anos. A polícia ainda vai fazer um exame de conjunção carnal na criança para comprovar o estupro.

A investigação aponta que, antes de ser morto, o adolescente foi levado a vários locais, dentro e fora do perímetro urbano e durante sua execução foi torturado.

“Ele estava muito lesionado, já em estado de putrefação, foi possível verificar que as partes íntimas estavam muito inchadas. Enterraram em cova rasa, movimentaram esse menor por quilômetros pela cidade, sábado [21] à noite tiraram de uma cova e colocaram em outra”, explicou o delegado.

‘Tia diabólica’

Segundo a polícia, a própria tia, conhecida por ‘Professora do Crime’, já tinha mandado disciplinar o irmão, que é pai do adolescente, há três meses.

“Mulher bem diabólica”, disse o delegado.

Foram presos: a tia de 28 anos, classificada pela polícia como “professora do crime” e responsável pela disciplina dentro da organização; outra de 32 anos, a Bibi Perigosa, e três homens de 26, 31 e 19 anos.

Ainda de acordo com a polícia, todos têm passagem pela polícia e fazem parte de uma mesma organização criminosa que age na região.

Os crimes cometidos pelos presos vão desde de organização criminosa, ocultação de cadáver, homicídio qualificado por motivo torpe e formação de quadrilha.