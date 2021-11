Última parcela do auxílio emergencial é liberada para saque

-------- Continua depois da Publicidade--------

Hoje, dia 19 de novembro, se encerra o pagamento da sétima e última parcela do auxílio emergencial 2021. Nascidos no mês de dezembro já estão com valores disponíveis para saque. A quantia pode ser retirada em agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.

Os valores correspondem a R$ 150 (para quem mora sozinho), R$ 250 (para famílias com dois ou mais integrantes) e R$ 375 (para mães chefes de família). Esses trabalhadores se inscreveram para ter o benefício ainda em 2020. O cadastramento foi feito por aplicativo, site ou agência dos Correios.

São informais, desempregados, microempreendedores individuais (MEIs), autônomos e inscritos no CadÚnico sem direito ao programa social de transferência de renda, que continuam elegíveis ao pagamento em 2021.

Para este grupo, a quantia foi creditada em contas poupanças sociais digitais em 30 de outubro. Desde então, somente podia ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem, que permite pagar boletos (como contas de água, luz, gás e telefone) ou fazer compras em lojas, farmácias e supermercados (por meio de QR Code ou cartão virtual gerado na hora).

Estatísticas do auxílio emergencial

No primeiro mês de pagamento do auxílio deste ano, 39,4 milhões de pessoas receberam a renda, segundo dados do Ministério da Cidadania. No ano passado, o número de atendidos chegou a 68,1 milhões. Agora, somente 14,6 milhões de pessoas, que faziam parte do Programa Bolsa Família, continuam recebendo o novo Auxílio Brasil.

O Auxílio Emergencial foi criado durante a pandemia de Covid-19 para socorrer trabalhadores que ficaram sem emprego e renda no isolamento social. De acordo com pesquisadores, no auge dos efeitos do benefício, a pobreza diminuiu no país, mesmo diante da pandemia. Em 2019, 6,6% dos brasileiros estavam em extrema pobreza e 24% em pobreza não extrema. Em julho de 2020, no entanto, essas taxas tinham caído para 2,4% e 20,3%.

Calendário para saque do auxílio emergencial

Data de Nascimento Saque Nascidos em janeiro 1º de novembro Nascidos em fevereiro 3 de novembro Nascidos em março 4 de novembro Nascidos em abril 5 de novembro Nascidos em maio 9 de novembro Nascidos em junho 10 de novembro Nascidos em julho 11 de novembro Nascidos em agosto 12 de novembro Nascidos em setembro 16 de novembro Nascidos em outubro 17 de novembro Nascidos em novembro 18 de novembro Nascidos em dezembro 19 de novembro

Como sacar o auxílio emergencial

Para sacar o dinheiro, é preciso fazer o login no app Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem Cartão” e “Gerar código de saque”.

Depois, basta inserir a senha para ter acesso ao código de saque na tela do celular, o qual tem validade de uma hora e deve ser informado nas agências, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.

Auxílio Brasil começou a ser pago

Com o fim do pagamento do auxílio emergencial, o Governo Jair Bolsonaro coloca em prática um programa com a sua marca: O Auxílio Brasil. No lugar do Bolsa Família, o programa entrou em vigor essa semana no lugar do Bolsa Família, mas tem deixado uma série de dúvidas.

O objetivo é que todos os beneficiários do novo programa recebam pelo menos R$ 400 por mês até dezembro de 2022. Até agora, no entanto, o governo ainda não conseguiu os recursos necessários para cumprir a promessa e o valor pago em novembro será apenas um reajuste do extinto Bolsa Família.

Nos próximos meses, para completar os R$ 400 prometidos pela gestão do Presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o governo pretende criar um benefício temporário, que será válido até 2022, ano das eleições. Ainda não se sabe o que acontecerá com o programa a partir de 2023.