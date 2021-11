Túmulos de famosos estão entre mais visitados; saiba quais são

- Publicidade-

Túmulos de famosos estão entre os mais visitados em cemitérios, em Goiânia, nesta terça-feira (2/11), no feriado do Dia de Finados. As pessoas acendem velas, rezam, limpam os locais onde foram enterrados seus entes queridos e deixam flores, presentes ou fazem outros tipos de homenagem.

No Cemitério Jardim das Palmeiras, na região norte da cidade, fãs prestam homenagem aos cantores Cristiano Araújo e Leandro, que fazia dupla com o irmão Leonardo. Além disso, torcedores também visitam o túmulo do ex-jogador de futebol Fernando Lúcio da Costa, conhecido como Fernandão.

Em Goiânia, são administrados pelo município os Cemitérios Santana, Parque, Vale da Paz e Jardim da Saudade. Segundo a prefeitura, os locais funcionarão, nesta terça-feira (2/11), das 7 às 18 horas. A expectativa é pela passagem de milhares de pessoas pelos locais durante todo o dia, apesar da terça chuvosa.

Entre as medidas adotadas para a data estão exigência do uso de máscara dentro dos cemitérios e disponibilização de álcool em gel, como medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. A prefeitura informa que a vacinação está mantida mesmo no feriado, sem necessidade de agendamento.

Memória Cristiano Araújo morreu, aos 29 anos, em junho de 2015, junto da namorada, Allana Moraes, de 19, em um acidente de carro na BR-153, em Morrinhos, no sul goiano. Na época, o caso abalou o país e fez diversos fãs se deslocarem até Goiânia para acompanharem o velório e sepultamento. Ídolo do Goiás e do Internacional (RS), Fernandão e mais quatro pessoas morreram na queda de um helicóptero, em junho de 2014, em Aruanã, a 315 quilômetros da capital goiana. O acidente ocorreu logo após o grupo deixar um acampamento às margens do Rio Araguaia em direção à cidade. O cantor Leandro, por sua vez, morreu há 20 anos, em junho de 1998. Ele foi vítima de um câncer na cabeça. O cantor passou por árdua batalha de internações e idas e vindas no tratamento contra a doença.

