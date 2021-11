Troca de lâmpadas e negociação de débitos com descontos especiais serão oferecidos neste sábado no Ginásio Álvaro Dantas

- Publicidade-

Esses são alguns dos serviços oferecidos no Energisa na Comunidade.

Já pensou em substituir as suas lâmpadas por unidades novas e mais econômicas? Nesse mesmo lugar, ter acesso a dicas de redução de consumo da energia elétrica ou ainda, ter a oportunidade de negociar débitos atrasados com descontos especiais, além da troca de titularidades e outros serviços? Saiba que isso tudo é possível através do projeto Energisa na Comunidade que será realizado no Ginásio Álvaro Dantas (Ginásio Coberto), neste sábado 13 de novembro.

Os atendimentos serão realizados das 8h às 14h. Vale ressaltar que o evento é realizado seguindo todos os protocolos de prevenção a Covid-19, como por exemplo, a obrigatoriedade do uso de máscara e disponibilização de álcool em gel.

De acordo com o coordenador de recebíveis da Energisa Acre, Alan Morais, para realizar a troca de lâmpadas é necessário que os clientes levem suas unidades incandescentes (mesmo que estejam queimadas) para serem trocadas pelas de led, com o objetivo de economizar mais energia. “As lâmpadas de led são mais eficientes, duradouras e consomem menos”, explicou ele. Cada família tem direito à troca de até 6 lâmpadas.



Somente este ano, já foram substituídas 11,4 mil lâmpadas pela Energisa Acre através do Projeto Nossa Energia que faz parte do Programa de Eficiência Energética.

Durante o evento, os clientes de baixa renda também podem se inscrever na Tarifa Social para conseguir descontos entre 10% a 65% na fatura de energia. No momento do cadastro, é necessário apresentar o Número de Identificação Social (NIS), carteira de identidade ou qualquer outra identificação com foto, CPF e conta de energia elétrica.

Além disso, somente nos eventos do Energisa na Comunidade, o cliente consegue obter condições especiais de negociação de débitos. “Para aproveitar as condições, basta o cliente apresentar os documentos pessoais (CPF e RG) que vamos fazer a melhor negociação possível para o cliente”, destacou o coordenador.

O Energisa na Comunidade tem como objetivo levar todos os serviços oferecidos nas agências de atendimento ou pelos canais digitais para ainda mais perto dos clientes. “A ideia ficar mais perto do cliente. Facilitar o acesso aos serviços que a empresa oferece. Entender suas necessidades e procurar resolver. Esse é o desafio”, concluiu Alan.

SERVIÇO

Sábado, 13 de novembro

Ginásio Álvaro Dantas (Ginásio Coberto)

Das 8h às 14h