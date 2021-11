Trio preso em flagrante por envolvimento em roubo de moto é liberados após prestar depoimento

- Publicidade-

Agentes da Polícia Civil realizaram uma ação, para investigar um roubo de uma moto modelo Honda, placa MZU 1271, e que estaria escondido em propriedade localizada na zona rural de Brasiléia.

Ao chegarem na localidade, constaram a veracidade da denuncia e o veículo estava estacionado debaixo de uma árvore. Foi quando identificaram três pessoas envolvidas nesse roubo e receberam ordem de prisão.

Dois homens, sendo que um seria o principal suspeito do roubo e o outro por receptação, além de uma mulher, foram conduzidos para a delegacia, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência, sendo disponibilizado ao delegado logo em seguida.

Após a audiência na manhã deste sábado (6), no entendimento do delegado plantonista, o trio foi liberado para responder em liberdade. A moto ficou retida na delegacia do Município para ser restituída ao proprietário.