‘Três partidos me querem. São três namoradas’, diz Bolsonaro

Cortejado publicamente por Progressistas e PL, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o Republicanos também está na “bolsa de apostas” para se tornar seu novo partido. “Tem três partidos que me querem, fico muito feliz. São três namoradas, vamos assim dizer. Duas vão ficar chateadas. O PRB (antigo nome do Republicanos), o PL e o PP, e cada dia um está na frente na bolsa de apostas”, disse ele após receber título honorário na cidade italiana de Anguillara Veneta. “Agora, iria para o PL; ontem, iria para o PP”, acrescentou, em tom de indecisão.

Muitos parlamentares da base aliada do governo são filiados ao Republicanos, partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, do pastor Edir Macedo. Na quinta-feira passada Bolsonaro se reuniu em seu gabinete com o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira. As três siglas citadas pelo presidente fazem parte da sua base de apoio.

“Eu tenho que ter um partido. Não pode ficar para última hora essa questão aí”, afirmou. Na mesa de negociações para a definição da próxima legenda estão o controle de diretórios regionais e a escolha de candidatos ao Senado. Pelas contas de Bolsonaro, mais de 30 parlamentares devem acompanhá-lo na filiação ao novo partido.

Hoje, parte da tropa de choque do governo na Câmara ainda está no PSL, partido pelo qual o presidente se elegeu em 2018, mas deixou após desentendimentos com a cúpula.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo