Três cães vítimas de maus-tratos são resgatados com feridas e cegueira

Polícia civil efetuou a prisão em flagrante do donos dos cachorros pelo crime de maus-tratos. Vídeo mostra o momento do resgate.



Agentes da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) resgataram, nesta sexta-feira (12/11), três cachorros vítimas de maus-tratos na Colônia Agrícola Samambaia. O dono dos cães, um homem de 42 anos, foi preso em flagrante pelo crime contra os animais.

Segundo constatação dos policias, o local era totalmente insalubre. Além disso, os cães Milk, Dólar e Mib, com idades entre 3 e 5 anos, estavam em péssimas condições de saúde, machucados e sujos. Um deles apresentava cegueira em um dos olhos.

Veja fotos e vídeo do resgate:



Ainda ficou constatado que os cachorros não estavam vacinados e que a fêmea vivia acorrentada à parede.

Após o resgate, os cães ficaram sob os cuidados da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Distrito Federal (OAB-DF), a qual se responsabilizou em levá-los ao veterinário e arrumar um lar provisório até que seja judicialmente decidido a efetiva destinação.

“Os animais que aparentavam estar muito debilitados na casa do tutor, ao serem resgatados, mudaram totalmente de humor, passando a se movimentar e a brincar com os policiais, como se comemorassem o fim do sofrimento a que estavam acometidos”, disse o delegado Walber Lima, da 38ª DP.

Se condenado, o homem poderá responder a pena de 2 a 5 anos de prisão por cada cachorro maltratado.