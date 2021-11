TRÂNSITO SEGURO: Detran revitaliza sinalização em Feijó

- Publicidade-

No trânsito, a sinalização adequada pode salvar vidas. Dessa forma, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) por meio do setor de Engenharia está realizando a revitalização da sinalização de Feijó.

Estão sendo realizados mais de 2.000 m² de sinalização horizontal, que são pinturas realizadas nas vias, como faixas de pedestres e linhas de divisão de fluxo, dentre outras. Com o objetivo de proporcionar maior segurança para os participantes do trânsito, em especial os pedestres.

Com o retorno das aulas presenciais, a revitalização da sinalização horizontal se torna um ponto importante para o resguardo das crianças e adolescentes que precisam se deslocar a pé até sua escola.

“Já estamos há duas semanas realizando esse trabalho e, se, tudo der certo está previsto para finalizarmos até a próxima sexta-feira, 12. O nosso foco é otimizar o fluxo das vias e reduzir o número de acidentes, visando maior segurança”, reforça Vitor Peres, Arquiteto e Urbanista do setor de Engenharia da autarquia.

Finalizando a revitalização em Feijó, o próximo município que vai receber a equipe de trânsito será Manoel Urbano. Para dar continuidade ao compromisso que o governo e o Detran têm com a população, de tornar o trânsito um lugar mais seguro.