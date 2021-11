Tragédia: Família sofre grave acidente na BR – 317, casal morre e duas crianças sobrevivem, mas não sabem informar endereço de parentes

- Publicidade-

Secretaria de Saúde tenta localizar familiares de duas crianças sobreviventes de um grave acidente de trânsito em que os pais morreram, na BR317, no trecho do município amazonense de Boca do Acre.

De acordo com as autoridades, cinco pessoas que viajavam no veículo, duas identificadas pelos nome de Rosângela Ivanovich e Sandro Stefano Luiz, que seriam os pais das duas crianças sobreviventes, morreram no local do acidente.

As crianças Otávio e Yasmin Ivanovich estão internadas no Pronto Socorro de Rio Branco. A outra vítima não teve o nome revelado, mas supostamente seria o condutor do outro veículo.

As circunstâncias do acidente não detalhadas, mas sabe-se que foi colisão entre dois veículos.

O foco das autoridades, nesse momento, é localizar familiares das crianças, cuja informação repassada por uma delas é que moravam na cidade de Manaus e estariam a pouco mais de um mês em Boca do Acre.

Veja a integra da Nota da Secretaria de Saúde:

Quem souber dos familiares avisar para que possam entrar em contato com a SEMSA (SECRETARIA DE SAÚDE DE BOCA DO ACRE).