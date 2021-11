TORRE CAI E QUATRO FICAM FERIDOS: os homens trabalhavam na manutenção e construção de torres do Linhão quando sofreram o acidente

- Publicidade-

Pelo menos quatro trabalhadores ficaram feridos após a queda de uma torre do linhão em uma fazenda na altura do km 60 da Estrada de Sena Madureira, na tarde desta segunda-feira,8.

Segundo os próprios trabalhadores, eles estavam montando a estrutura de ferro da torre, quando a base da mesma cedeu e ela virou. Uma testemunha informou que o acidente só não foi mais grave porque a torre torceu lentamente de uma altura de mais de seis metros, permitindo que os rapazes pulassem e não fossem esmagados pela estrutura de ferro.

Apenas um dos trabalhadores, José Antônio da Conceição, 47 anos, foi quem aparentemente ficou mais grave. Ele teria ficado prensado nos ferros, mas foi retirado pelos socorristas e colegas de trabalho.

Elevi Francisco da Conceição, 20 anos, Geovane da Silva do Nascimento, 31 anos e Francisco de Assis da Conceição, 40 anos, também foram socorridos e encaminhados para o Pronto Socorro da Capital. Sendo que os dois últimos foram levados para o hospital pela própria ambulância da empresa ZOPONE Engenharia e Comercial LTDA.

Além da ambulância da empresa, mais duas ambulâncias foram necessárias para socorrer as vitimas. A ambulância que estava no Bujari, primeira a chegar no local e também a ambulância de suporte avançado do SAMU 01.

Apesar da gravidade do acidente, as quatro vítimas estavam conscientes e não correm risco de morte.