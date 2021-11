Torcedor do Flamengo faz tatuagem de título da Libertadores antes da final

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na expectativa pela final da Libertadores, um torcedor decidiu “prever” o título do Flamengo antes da grande decisão contra o Palmeiras, neste sábado (27), no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, e fez uma tatuagem da possível conquista rubro-negra.

Com a imagem da taça de Libertadores e o escudo do Flamengo, o torcedor registrou em sua pele a frase: “Tri campeão da Libertadores 2021

A ação já é considerada tradição para o flamenguista. Antes da final da Libertadores de 2019, ele havia feito uma tatuagem para o título. “O Flamengo estava nas quartas de final e eu falei ‘se o Flamengo passar pelo Internacional eu vou tatuar a frase Bicampeão da Libertadores 2019′”, disse em entrevista ao SBT Sports.