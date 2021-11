Top 10 coisas produzidas em formato de vagina, veja

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na natureza e nos projetos e produtos criados pelo homem existem estruturas com formato muito semelhante ao da vagina feminina.

Confira 10 coisas em forma de vagina:

1 – O Estádio Vagina – No Qatar, sede da Copa do Mundo de 2022, existe um estádio de futebol em formato de vagina. O Al Wakrah tem uma estrutura brilhante, com coloração rosada e uma grande abertura no meio. Alguns veículos de comunicação conceituados afirmaram que o estádio tem formato de vagina.



2 – Pizza Vagina – Em 2015, durante a Copa do Mundo de Rugby, os Morrisons decidiram lançar uma pizza em forma de bola de rugby, mas infelizmente ela ficou parecida com uma vagina. A notícia tomou conta do Twitter.



3 – Vestido Vagina – Uma mulher chamada Sam comprou um vestido. Quando ela mostrou para seu marido, ele disse que a estampa lembrava um monte de vaginas. Ela postou uma foto do vestido em seu blog e recebeu milhares de comentários.



4 – Pão Vagina – Um pão de creme e morango, comercializado como flor de cereja, foi apontado como pão em formato de vagina. O pão é um sucesso de uma rede de lojas de conveniência do Japão.



5 – Escorregador Inflável Vagina – Uma empresa criou um brinquedo inflável temático. A imagem foi postada no Facebook e alguém percebeu que o escorregador tinha o formato de vagina.



6 – Sofá Vagina – Um sofá feito sob encomenda, no valor de $ 20.000, estava sendo vendido no Craigslist, em Michigan. O sofá tem o curioso formato de vagina.



7 – Flor Vagina – Uma planta carnívora que se alimenta de moscas é chamada Dionéia. Os botânicos dizem que ela se parece com uma vagina.



8 – Playground Vagina – Um pai levou seu filho para um dia de brincadeiras no parque e ficou atordoado depois que o menino escalou um playground em formato de vagina. Frank Ronald, de 37 anos, escreveu no Facebook: “Apenas em Campbeltown você vai encontrar um playground que lembra uma vagina.”



9 – Rocha Vagina – Uma rocha embutida em uma parede perto de uma floresta nas montanhas Danxiashan, no norte da província de Guangdong, na China, lembra uma vagina. A montanha é bem conhecida por sua aparência vermelha e provocante.



10 – Minhoca Vagina – Uma espécie de minhocas que habita o fundo do mar parece exatamente com uma vagina. A semelhança é impressionante.