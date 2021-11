TIROS: Vídeo registra momento da execução de dona de bar em Porto Velho

-------- Continua depois da Publicidade--------

O assassinato da comerciante Marilda Pereira Escobar, 55, foi registrado por câmeras de monitoramento na noite de sexta-feira (12) na Rua João Alfredo, bairro Cai N’Água, na região Central de Porto Velho (RO). O marido dela, Railson C. F., 22, foi baleado e socorrido ao hospital João Paulo II.

Nas imagens é possível ver o casal conversando no balcão do estabelecimento no momento em que um criminoso chega e saca uma pistola. O acusado efetua dois disparos contra a vítima e depois em direção ao marido dela.

Segundo testemunhas, após o crime o assassino fugiu em um carro de cor escura.

A comerciante foi baleada no rosto e tórax e morreu no local. O jovem ferido foi socorrido ao hospital João Paulo II.

A Delegacia Especializada em Crimes Contra Vida (DECCV) já apura o caso.