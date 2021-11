Thiaguinho e Carol Peixinho são flagrados em restaurante; veja fotos

-------- Continua depois da Publicidade--------

O cantor Thiaguinho fez um show nesse domingo (28/11) em Sorocaba, interior de São Paulo, e a ex-BBB19 e ex-No Limite Carol Peixinho esteve por lá. A moça não fez questão de se esconder, mesmo curtindo a apresentação em um cantinho do palco, e acabou sendo filmada várias vezes por fãs do artista que estavam se divertindo por lá. Depois, o casal foi jantar junto no restaurante Fogo de Chão Brasil.

Não é a primeira vez que Carol é flagrada curtindo um show de Thiaguinho, que ainda não assumiu o romance com a morena publicamente. O cantor sempre foi discreto em relação à vida pessoal e tem evitado ter contato com a imprensa desde que surgiram rumores de um novo relacionamento.

Tudo começou quando Fernanda avisou que “a era sabática acabou”. Thiaguinho ficou feliz e deixou um comentário em sua publicação. “Tudum! Sucesso, né! Como tudo que você faz! Vai com tudo, Ferdi!”, escreveu o cantor. “Mais uma, Dezi! Obrigada por torcer por mim sempre! Com tudo! Pra cima”, respondeu a atriz.