Taxa de transmissão da Covid volta a cair no Brasil, diz Imperial College

Após uma semana de alta, a taxa de transmissão (Rt) do coronavírus no Brasil voltou a cair. Segundo o levantamento do Imperial College de Londres, atualizado nesta terça-feira (9), o índice está em 0,79. Na semana passada, ele havia subido para 1,04, o que representou um aumento substancial em comparação com a semana anterior, quando o índice estava em 0,68.

O Rt atual significa que cada 100 pessoas contaminadas transmitem a doença para outras 79 pessoas. Quando está abaixo de 1, a taxa de contágio indica que a propagação do vírus está em declínio.

Dentro da margem de erro calculada pela universidade britânica, o índice brasileiro atual pode variar de 0,70 a 0,99.

Por ser uma média nacional, o Rt não indica que a doença esteja avançando ou retrocedendo da mesma forma nas diversas cidades, estados e regiões do Brasil.