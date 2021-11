Tatá provoca Paola Carossella sobre sexo com participantes

-------- Continua depois da Publicidade--------

Paola Carosella, chef de cozinha e ex-jurada do “MasterChef Brasil”, participou do “Lady Night”, com Tata werneck, nesta sexta-feira (20), e relembrou as experiências que viveu no reality da Band TV.

A chef e empresária esteve como jurada do “MasterChef” de 2014 a 2020. Durante o papo Tata sondou, de maneira bem humorada, se Paola transou com algum participante e a chef não titubeou na resposta. “Isso eu nunca experimentei. Nenhum dos participantes”, disse Paola.

Na entrevista para Tata, Paola confessou que demorou a entender a dinâmica do reality como um programa de TV e não como um restaurante. “Demorei para entender que tão importante quanto a cozinha era a presença dos personagens. Claro que a gente escolhia quem cozinhava melhor, mas muitas vezes a gente pensava ‘Ai, vai sair. Cozinha mal, mas é tão bom. Tão divertido e bom na câmera'”, explicou.