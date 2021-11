Tanquinho de Lucas Guimarães provoca ciúmes em Carlinhos Maia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Quase dois meses após ter se submetido a uma lipoaspiração de alta definição, o empresário e influenciador digital Lucas Guimarães revelou aos seus mais de oito mil seguidores do Instagram como está o novo shape. Nessa quarta-feira (24/11), ele publicou fotos sem camisa em sua rede social e causou o maior alvoroço entre os fãs. À coluna LeoDias, ele revelou que o marido Carlinhos Maia está feliz com o resultado da cirurgia e que está morrendo de ciúmes de vê-lo por aí dando pinta.

A cirurgia vai completar dois meses no próximo sábado (27/11). Lucas confessou que está se surpreendendo a cada dia com o que vem vendo diante do espelho. “Estou muito feliz com o resultado. Foi além do que esperava porque as pessoas falavam que a lipo doía, só que a minha não doeu, graças a Deus. E quando a gente vai olhando, no passar dos dias, e vai desinchando mais, a gente fica mais feliz com o resultado, com certeza. E eu precisava desse up depois de tudo o que me aconteceu”, fala o influencer

Lucas está tão feliz com a sua nova fase que lançou uma promoção nas redes sociais. Ele vai sortear implantes de silicone para duas seguidoras. “A repercussão está sendo a melhor possível. Nos Stories, chegou a bater mais de quatro milhões de pessoas assistindo o dia da lipo, acompanhando o passo a passo para ver o resultado. Foi surreal. E eu vou presentear duas seguidoras, que vão colocar silicone. Quero que as pessoas que me acompanham se sintam felizes. Quero ajudar quem perdeu a autoestima, que ela possa ser resgatada. Lancei, então, essa promoção e a foto está com mais de dois milhões e meio de comentários”, revela.

Carlinhos Maia com ciúmes

Carlinhos Maia está comemorando o novo corpão do marido, mas, segundo Lucas, está rolando ciúme da parte do humorista. “Meu marido aprovou muito. Ele ficou tenso no início porque, por mais que seja uma cirurgia de estética, tem seus riscos, mas procurei muito bem o médico, o Dr. Ricardo, um hospital incrível, que é de UTI, então eu sabia exatamente o que estava fazendo. Agora está rolando um ciúme enorme. Ele está vendo o resultado e fica falando que não quer o marido dele gostoso passeando assim não, dando bobeira. (Risos). Mas, brincadeiras à parte, ele ficou muito feliz. Ele me vê feliz e fica feliz também. E vice-versa”, fala.

Lucas encara o momento como um divisor de águas na sua vida. “Estou mais seguro, mais confiante, e vi, depois de tudo o que aconteceu comigo, com a perda da minha mãe, com a perda do meu Instagram, o recomeço. Então isso criou dentro de mim uma força gigantesca, que todo o fim (…) Não fim, na verdade, tem um recomeço logo depois. Não se trata só de estética, trata-se de recomeço, coisas novas que quero conquistar na minha vida. E que se eu estiver bem comigo mesmo, a minha energia vai fazer com que eu conquiste tudo o que quero. Não podia engordar como estava engordando, eu não podia ir para o fundo do poço. Tenho que sair dele porque não nasci para ficar dentro do poço, não. Vi na lipo a oportunidade de resgatar mais minha autoestima e fazer novos trabalhos”, finaliza.