Susto em Maringá: Pais encontram cobra coral em bebê de três meses

Animal se escondeu no bebê conforto e apareceu quando família saía para um passeio.

Um casal de Maringá (PR) tomou um susto no início desta semana. Enquanto se preparavam para sair de carro, o bebê de três meses começou a chorar, e eles se depararam com uma cobra coral em volta da criança.

Os pais não sabem como a cobra foi parar no equipamento de segurança, mas acreditam que como ele é guardado na área externa da casa onde moram, o animal pode ter conseguido se esconder sem que ninguém percebesse.

“A gente acredita que foi aqui mesmo. Onde a gente mora tem um fundo de vale que é cheio de mata e essas coisas. A gente colocou o bebê conforto em cima da mesa na área de casa. Achamos que ela subiu por causa do cheiro do leite da neném ou algo assim. E sempre que vamos colocar ela no bebê conforto a gente olha, mas a cobra estava enrolada no cinto que prende o bebê conforto no carro”, contou Jezica Santos, 30, mãe do bebê, ao portal regional GMC Online.

“Quando a gente colocou a neném no bebê conforto a cobra já estava lá enrolada. Ela começou a chorar e meu marido colocou o bebê conforto na perna dele. De longe eu vi algo brilhante mas não dei atenção. Mas meu marido mexeu no bebê conforto e eu vi a cabeça dela. Foi quando eu falei pro meu marido que tinha uma cobra no bebê conforto”, lembra.