Supla pede cachê milionário para participar do ‘Big Brother Brasil’

Recentemente surgiram rumores de que Supla poderia estar na 22ª edição do Big Brother Brasil. No entanto, a possibilidade parece ser pouco provável. Segundo informações da coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o cantor participaria do reality se recebesse um valor astronômico. “Se me pagarem o valor do prêmio [R$ 1,5 milhão], eu entro”, disparou Supla.

O artista ressaltou a dificuldade do confinamento, além da enorme exposição, para justificar o valor pedido. “Eu tenho respeito por quem quer participar, mas a exposição é grande. Algumas pessoas se inscrevem e realmente não têm nada a perder artisticamente. É claro que muitos temem manchar a reputação, outros ficam malucos lá dentro. Não é nada fácil. Eu faço terapia para cuidar da cabeça, mas o confinamento é pauleira”, disse.

O Big Brother Brasil 22, que agora será comandado por Tadeu Schmidt já tem data de estreia prevista, 17 de janeiro.

Fonte: Istoé