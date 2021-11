Socorristas do SAMU promovem campanha de arrecadação de cestas básicas para famílias carentes

-------- Continua depois da Publicidade--------

Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estão promovendo uma campanha de arrecadação de cestas básicas para distribuírem à famílias carentes e proporcioná-las um natal mais feliz.

De acordo com um dos responsáveis pela ação, o técnico de enfermagem Paulo Moura, a ideia surgiu a partir do momento que eles se depararam, durante as ocorrências, com várias famílias em extrema pobreza.

Além disso, o técnico destaca que ações como essa não são realizadas somente em épocas natalinas. “Quando a gente se depara com famílias necessitadas nos mobilizamos entre nós. Cada um dá uma coisa, contribui com o que pode e a gente vai lá e doa para essa família”, diz Moura.

Outra idealizadora do projeto, a enfermeira Thays Daher Vasconcelos, conta que em outros anos eles se juntaram e foram nos correios adotar cartinhas, mas que devido a grande crise econômica que o país vive, por conta da pandemia, a ideia, esse ano, foi outra.

“Muitas vezes, a gente vai dentro das dos domicílios e vemos crianças e idosos sem ter o que comer. As vezes, vamos para chamadas de pacientes por hipoglicemia por falta de condições financeiras. Então conversamos decidimos que, esse ano, não íamos dar presentes e sim irmos atrás de cestas básicas para doar às famílias necessitadas, conforme a demanda que fôssemos nas ocorrências”, destaca.

A enfermeira Maisa Barros, atuava como socorrista em Cruzeiro do Sul, e conta que lá, não diferente da capital, ela se deparava com a precariedade de vida durante as ocorrências nos bairros periféricos.

“Eu fazia muita ocorrência de rua e uma coisa que me sensibiliza muito era ver que as pessoas não tinham o que comer em casa e, sempre que me deparava com aquela situação, chegava no SAMU e convencia os médicos a me ajudar a comprar sacolão. E todo ano fazíamos campanhas solidárias, arrecadávamos brinquedos e sacolões para distribuirmos, juntamente com o pessoal do Corpo de Bombeiros, na véspera de Natal, no período da manhã. Até hoje eles fazem isso lá e aqui no SAMU da capital eu quis implementar a mesma coisa para ajudar as pessoas”, conta a enfermeira.

Os interessados em colaborar podem deixar as cestas básicas no posto de arrecadação, que é na base do SAMU, localizado na Rua José de Melo, 92, Centro. Para mais informações entre em contato nos telefones: (68) 99996-8040 ou (68) 99941-8080.