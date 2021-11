“Só me resta esperar a morte” diz morador de rua em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Na tarde desta terça-feira (02/11), um internauta entrou em contato com o Jornal Juruá Informativa, para pedir ajuda a um adolescente que vive nas ruas de Cruzeiro do Sul.

Segundo Eduardo Alves, o jovem é usuário de drogas, além disso vive em frente as americanas e lojas, pedindo de um e de outro, dinheiro e comida.

“Eu conversei com ele ontem, e ele me falou que só resta esperar a morte que será jaja, tentou sair daquela vida mas é muito difícil, pois o vício é mais forte do que ele. As vezes eu dou uma merenda e comida mais peço que alguém do governo e prefeitura faça algo, ele um rapaz gentil e educado só não teve uma boa estrutura familiar” Disse Eduardo



De janeiro a abril de 2021 em um levantamento realizado pela polícia militar mostrou que 40 pessoas usuárias de droga viviam pelo centro da cidade. De janeiro a outubro a polícia fez outro levantamento. Os dados colhidos mostram que número de dependentes morando nas ruas do centro da cidade aumentou em 43%, ou seja, mais 17 pessoas passaram a viver nas ruas. “ Com isso trouxe também o aumento de furtos no centro da cidade a estabelecimentos comerciais. Já prendemos algumas pessoas, contudo, como eu falei infelizmente são pessoas que são tratadas como vítimas da sociedade e rapidamente eles já voltas as ruas e como eles não tem outras forma de adquirir o sustendo do seu vício, então provável que ele volta a cometer o mesmo crime”, explicou o militar.

Ainda segundo o ten. Daniel Teixeira o trabalho, no centro da cidade, não requer apenas uma ação policial, mas também uma intervenção social.