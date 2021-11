Síndrome do namorado novo: entenda problema que Anitta revelou ter

-------- Continua depois da Publicidade--------

A cantora Anitta, 28 anos, foi uma das convidadas do canal da apresentadora Sabrina Sato, no YouTube, para um bate-papo descontraído. Durante a conversa, a estrela da música pop revelou que costuma sofrer de cistite de lua de mel, uma espécie de inflamação na região da bexiga após o ato sexual.

“Não posso transar com alguém mais avantajado, que eu não consigo caminhar no dia seguinte. É horrível. E não tem nada a ver com bactéria. Não é infecção bacteriana não, gente. É porque socou muito lá e inflamou”, disse Anitta, em tom bem-humorado, provocando gargalhadas nos outros participantes.

“Síndrome do namorado novo”

A condição relatada por Anitta também é conhecida como “síndrome do namorado novo”. Trata-se de uma inflamação na região da bexiga, ocasionada pela invasão de bactérias intestinais no sistema urinário. O problema tem esse nome pois, geralmente, acontece devido ao movimento de fricção constante entre os órgãos genitais durante o ato sexual.

Segundo o ginecologista Eduardo Motta, a cistite de lua de mel pode afetar qualquer pessoa, independentemente do sexo ou da idade. No entanto, costuma ser mais frequente entre o público feminino. “A uretra das mulheres mede, em média, 5 cm e a dos homens, 12 cm. Sendo assim, o caminho para as bactérias chegarem à bexiga das mulheres é mais curto do que nos homens”, explica o médico, em artigo publicado pelo Hospital Sírio Libanês.