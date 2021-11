Sgt Nery se apresenta na delegacia de Brasiléia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Por volta das 11:50 desta segunda-feira, 29, o Sgt. Nery, da Polícia Militar chegou a delegacia para prestar esclarecimentos. Ele entrou pela lateral e não parou para falar com a imprensa local. O advogado Maycon Moreira, conversou com a imprensa e falou sobre cono será o procedimento. Nery efetuou quatro disparos contra um estudante de medicina no último final de semana e estava foragido até o momento.

Vídeo da chagada:

Vídeo da entrevista: