Sete morrem e 48 ficam feridos em acidente com ônibus de turismo na manhã deste sábado (13)

PAÍS | Por volta das 7h deste sábado (13), um ônibus de turismo tombou no Vale do Paraíba, em trecho de serra proibido para o tráfego de ônibus na rodovia Oswaldo Cruz, mais precisamente no km 75,8 de São Luiz do Paraitinga (SP). O acidente deixou pelo menos sete mortos, entre eles uma criança encontrada debaixo do veículo, e 48 feridos.



De acordo com os bombeiros, o ônibus de turismo transportava 66 passageiros, além do motorista.

Os sobreviventes que ficaram feridos foram encaminhados para a Santa Casa de Ubatuba — onde uma não resistiu aos ferimentos e morreu — e outros onze para o Hospital Regional de Taubaté, além de três para o pronto-socorro de São Luiz do Paraitinga. Outras doze pessoas que também estavam no veículo não tiveram ferimentos e não precisaram de atendimento hospitalar.

Ao todo, 11 viaturas dos bombeiros, o helicóptero Águia e viaturas do Samu atuaram no resgate. Parte das equipes continua no local porque duas pessoas que constavam como passageiras seguem desaparecidas. A suspeita é de que, com a batida, tenham sido arremessadas e estejam abaixo do coletivo, que ainda está na pista.