Sesacre cria programa Gabinete Itinerante

Visando aproximar a gestão do servidor e da população, a Secretaria de Estado da Saúde do Acre (Sesacre), criou o Gabinete Itinerante.

O projeto tem o objetivo de estar presente nas unidades de saúde do Estado, conhecendo de perto a realidade, lidando com as demandas, oferecendo uma resposta imediata.

Na quinta-feira, 11, o gabinete da secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, esteve no Pronto-Socorro de Rio Branco. E nesta sexta-feira, 12, na Upa do Segundo Distrito.

“O Gabinete Itinerante é uma maneira de estarmos próximos dos funcionários e dos pacientes, dessa maneira, a nossa gestão consegue ter uma visão ampla e prestar um serviço célere e humanizado como prioriza nosso governador”, destacou a secretária de Estado de Saúde do Acre, Paula Mariano.