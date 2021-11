Servidores que estavam em caminhonete que caiu de ponte de 10 metros seguem internados no PS, no Acre

A informação foi confirmada ao g1 , nesta terça-feira (16), pelo diretor administrativo e financeiro da Emurb, Carlos Lourenço Rabaçal Pinto, e a direção do PS.

Um terceiro funcionário, Alcimar Santos da Silva, de 20 anos, que também estava no veículo e ficou ferido, fez exames e recebeu alta médica ainda no dia do acidente.

Segundo o diretor administrativo e financeiro da Emurb, os dois servidores estão internados na enfermaria do hospital. Sebastião Sena apresenta um quadro mais grave usando um dreno e espera uma cirurgia na coluna. A expectativa é de que o dreno seja retirado nesta quarta (17) e ele deve ser avaliado por um ortopedista.

“Ele tinha perdido os movimentos, dizia que não estava sentido os movimento da cintura para baixo, mas foi mais pelo impacto em razão do acidente. No feriadão começou a sentir a perna, os dedos e sentiu uma melhora. Mas, precisa da avaliação do ortopedista para a cirurgia”, confirmou Carlos Pinto.

Vaguenilson Queiróz também está utilizando um dreno para retirar o líquido do corpo e aguarda uma nova avaliação. “Está sentido um pouco de dor ainda, mas está sendo medicado com soro e antibiótico para não sentir mais dor e aguardando laudo do médico para saber se está tudo certo. Se tiver, acredito que deve ser liberado logo e vai ficar só o Sebastião internado”, concluiu.

Resgate

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), Corpo de Bombeiros e também o helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) foram acionados para fazer o resgate no local, que é de difícil acesso. Uma das vítimas ficou presa às ferragens.