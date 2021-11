Servidores do Samu do Juruá são capacitados para atendimento à gestante

-------- Continua depois da Publicidade--------

Cerca de 20 ligações por semana para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da regional do Juruá, envolvem gestantes em trabalho de parto. Para oferecer-lhes um atendimento cada vez mais especializado, os servidores receberam, na última semana, uma capacitação sobre o manejo das principais emergências que podem ocorrer com uma grávida.

“Nós do Samu fomos na maternidade fazer uma capacitação de suporte avançado e, em contrapartida, uma ginecologista junto com o núcleo de educação permanente da maternidade, realizaram uma oficina sobre as principais emergências na gestante, dentre elas, o trabalho de parto, distocias, sangramento na 1 e 2ª metade da gestação”, pontuou o responsável pelo NEP do Juruá, Sergio Moriga.

Capacitação ocorreu em parceria entre a maternidade de Cruzeiro do Sul e o Samu da regional do Juruá. Foto: Cedida

A capacitação ocorreu em importante estreitamento de laços entre os profissionais do Hospital da Criança e da Mulher do Juruá e o Samu, garantindo com que o atendimento em saúde às gestantes e aos bebês seja de excelência.

Além disso, também fez uma roda de conversa com as principais dúvidas no atendimento da gestante, considerando que, naquela região, o transporte entre unidades e busca na residência são as principais solicitações realizadas pelo Samu quando envolve uma grávida.