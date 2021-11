Servidores do Inep denunciam censura ideológica em questões do Enem 2021

-------- Continua depois da Publicidade--------

Servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) denunciaram o controle de temas na escolha de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Eles afirmam terem sido pressionados e vigiados para evitar temas polêmicos, contrários à ideologias do governo Bolsonaro.

As reclamações foram feitas aos deputados da Frente Parlamentar de Educação. Diante disso, eles preveem a realização de uma audiência pública para apurar as denúncias na próxima semana, na Comissão de Educação da Câmara.

Uma queixa foi protocolada na Comissão de Ética Pública da Presidência da República nesta quarta-feira (10) pelo professor Israel Batista (PV-DF), integrante do Inep, contra o presidente do órgão, Danilo Dupas. O documento cita “censura ideológica nos itens da prova do Enem” e indícios de “critérios político-ideológicos, mediante proibição de determinados temas e pautas”.

Vinte e nove funcionários do Inep pediram exoneração nesta segunda (8). A prova será realizada nos dias 21 e 28 de novembro, daqui a menos de dez dias.