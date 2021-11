Servidores da saúde bloqueiam ruas no centro da capital reivindicando reposição salarial e PCCR

-------- Continua depois da Publicidade--------

Dezenas de Servidores da saúde do Acre se reúnem em uma paralisação de 12 horas, em frente a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), na manhã desta quinta-feira (25). Em protesto, eles decidiram bloquear as ruas de acesso no centro da capital.

Os manifestantes ainda fecharam a Ponte Metálica em protesto. A categoria pede que o governo cumpra o acordo assinado no mês de junho, quando a categoria suspendeu a greve com a promessa de que seria feito concurso público até o final deste ano.

De acordo com o documento assinado por ambas as partes, o governo se comprometeu a pagar insalubridade de 20% de julho a dezembro de 2021 para os servidores que trabalham em ambiente insalubre; a implementação do novo laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, publicação de concurso público efetivo até o fim deste ano, abonar falta dos servidores grevistas, entre outras demandas da categoria.

Os servidores vão em direção a Casa Civil em busca de uma solução junto ao governo.