SEQUESTRO: Trio fortemente armado faz família refém durante roubo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Três bandidos fortemente armado fizeram uma mulher de 54 anos refém junto com a filha dela durante assalto em uma residência localizada na Estrada da Penal, área urbana de Porto Velho (RO).

O crime foi registrado nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (16).

As informações são de que a mulher chegava em casa do trabalho na hora em que foi rendida pelos criminosos armados com três pistolas e uma outra de cano longo, tipo fuzil.

Os bandidos entraram com a mulher na casa e em seguida também renderam a filha dela que estava dormindo.

Fazendo ameaças, eles roubaram joias, dinheiro, sete TVs e outros objetos da residência. Os criminosos em seguida levaram as vítimas sequestradas nos dois carros delas, uma SW4 e um Peugeot.

As vítimas foram deixadas abandonadas dentro da SW4 em uma mata na região da Vila Princesa, na BR-364.

Os bandidos na sequência fugiram com o carro Peugeot e mais um outro veículo que estava dando apoio.

Após um certo tempo, as vítimas conseguiram sair da mata, pediram ajuda de moradores na região e a Polícia Militar foi acionada.

O carro Peugeot foi encontrado abandonado na Avenida Jorge Teixeira, o veículo já estava sem combustível.

Os objetos roubados da residência não foram encontrados pela PM. Policiais civis seguem nas investigações.