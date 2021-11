Seplag inicia curso de Gestão de Conflitos na próxima segunda-feira

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), por meio do Departamento de Capacitação do Servidor (Decap), oferece aos servidores o curso de Gestão de Conflitos. A capacitação será entre os dias 22 a 26 de novembro, das 14 às 18h, no auditório da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

O curso abordará os diversos aspectos e as situações de conflito dentro do ambiente de trabalho e como tais situações devem ser resolvidas e como podemos utilizar os conflitos como força motriz para uma melhora e um impulso rumo às mudanças.

Serão trabalhados diversos tópicos, baseados na literatura de Anna e Marc Burbridge, autores do livro “Gestão de Conflitos: Desafio do mundo corporativo”, dentre eles: os gestores e seus conflitos, o uso construtivo dos conflitos, o alto custo dos conflitos, a visão sistêmica na gestão de conflitos e as competências que os gestores precisam ter, autogestão de conflito, o gestor como mediador, coaching de conflitos, como se sustentar no ambiente organizacional e na vida.

A qualificação será ministrada por Catarina Valente de Freitas, chefe da Divisão de Pessoas da Fundação Elias Mansour (FEM). Catarina possui em sua formação acadêmica dois MBAs, um em gestão pública com ênfase em controle externo e outro em gestão estratégica de pessoas, além de estar finalizando sua graduação em Administração e ser analista comportamental DISC.

“Este curso é extremamente relevante para os servidores do Estado, porque se nós formos parar para pensar, a maioria dos problemas que nós temos nos órgãos são problemas que ocorrem por falha de comunicação. Então nós vamos estar trabalhando esse assunto e aprendendo como lidar com esses conflitos”, afirma Catarina Valente.

Para mais informações, basta entrar em contato com Decap pelo e-mail: [email protected]