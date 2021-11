SEM VACINA SEM ATENDIMENTO: Decreto governamental obriga apresentação de comprovante de imunização contra covid-19 na Oca

-------- Continua depois da Publicidade--------

De acordo com o decreto governamental 10.599, publicado nesta segunda-feira, 29 de novembro de 2021, será obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação para ter acesso aos órgãos públicos do Estado.



Portanto, a partir de hoje, para ter acesso ao prédio da OCA nas três centrais, Rio Branco, Xapuri e Cruzeiro do Sul, o cidadão precisará apresentar um documento que comprove a sua imunização contra a COVID-19.

As outras medidas de segurança contra a pandemia ainda continuam. A obrigatoriedade do uso de máscara e a higienização frequente das mãos.