Sem pensão, filho do goleiro Bruno receberá ajuda de amigos

Sem receber pensão do pai desde que nasceu, o filho do goleiro Bruno contará com rifa organizada por amigos da família Samudio para ajudar nas despesas escolares do próximo ano. Segundo informações do portal G1, a iniciativa para auxiliar Bruninho, filho da modelo Eliza Samudio, partiu da psicóloga analista comportamental Renata Gouvea.

– Sei o quanto é um menino esforçado e temos amigos que, esporadicamente, ajudam nestas questões sociais. Mesmo o Bruninho tendo bolsa na escola, as despesas da avó neste ano passaram de R$ 3 mil, porque tem a matrícula, lanche e as apostilas, além de outros gastos – explicou Gouvea.

A psicóloga destacou, porém, que a família de Bruninho não passa fome, e a ajuda seria um reconhecimento ao empenho do garoto, que hoje possui 11 anos de idade.

– A família não está passando fome, a questão não é essa. É que ele é um menino muito especial que, inclusive, ficou preocupado com a avó quando soube de uma fantasia usada recentemente. É uma criança, mais evoluída que muito adulto e estamos sempre em contato com ele e a dona Sônia. Eles precisam de respaldo, mas, como não vejo políticas públicas neste sentido, nós buscamos fazer esse acolhimento – detalhou.

Segundo investigações policiais, Eliza foi sequestrada em 2010 e depois esquartejada por ordem de Bruno, que era goleiro do Flamengo à época. O corpo da modelo nunca foi encontrado pelas autoridades.

O atleta, que cumpre pena em regime aberto, tem circulado pelas ruas de Cabo Frio, na Região dos Lagos, com um carro novo avaliado em R$ 80 mil. Ele deve cerca de R$ 3 milhões em pensão alimentícia para o filho.