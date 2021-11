Seis acusados de matar carcereiro no Acre têm júri marcado para esta quinta-feira (25)

O julgamento do grupo já foi marcado pelo menos duas vezes, sendo a primeira no dia 18 de dezembro do ano passado, depois para o dia 22 de janeiro deste ano. E, desta vez, o processo foi colocado na pauta dos júris do mês de novembro.

O processo iniciou na Vara Única de Porto Acre, mas foi repassado para a 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, em Rio Branco. O g1 não conseguiu contato com as defesas dos réus.

Diemeson Antonio da Silva e Silva é um dos suspeitos de matar o agente — Foto: Arquivo/PM-AC

Prisão

Após mais de dois meses da morte do agente penitenciário Romário Cavalcante Alexandrino, de 28 anos, um dos suspeitos do crime foi preso no dia 29 de abril de 2017 na Vila do Incra, em Porto Acre, interior do estado.