SBT demite jornalista que usou atestado médico e foi flagrada em balada

Uma situação bastante complicada ocorreu recentemente no SBT: uma jornalista foi demitida após aplicar um atestado médico e ser flagrada em uma viagem com amigos, com direito a jantares luxuosos e idas a baladas, sem apresentar o menor sinal de problema de saúde.

A jornalista que foi pega no pulo ganhou muito destaque na casa nos últimos meses, mas já dava sinais de insatisfação com o trabalho. Ela aplicou diversos atestados médicos neste ano, passando vários dias sem pisar na emissora, mas ganhando normalmente o seu salário. O nome dela não será revelado neste texto.

A chefia ficou desconfiadíssima da situação e foi averiguar. E nem precisou se dar o trabalho de ir tão longe. Bastou analisar as publicações da jornalista nas redes sociais para ver que ela estava curtindo uma balada em Salvador (BA), com um copo de drink na mão, durante o período em que estava afastada por licença médica. Esse foi o estopim.

Além disso, outro detalhe irritou profundamente a chefia do Jornalismo: foi descoberto que a tal repórter estava trabalhando paralelamente no desenvolvimento de um novo documentário para uma plataforma de streaming. Até aí, tudo bem. A emissora não vê nada de mal nisso, e ela sempre comunicou a chefia de seus trabalhos paralelos. O problema é que há quem acredite que ela usou o tempo do afastamento para trabalhar nesses projetos.

A coluna recebeu todos os vídeos dos jantares e baladas que a jornalista demitida usufruiu durante seu período de licença médica. E pela animação, ela estava longe de apresentar qualquer sinal de problema de saúde que a impedisse de trabalhar.

