Saúde faz busca ativa para vacinar mais de 11 mil pessoas com a segunda dose em Cruzeiro do Sul

A Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, iniciou no final de semana as buscas ativas para as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19.

Pra se ter uma ideia, mais de 11,4 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada no município.

Segundo dados do site da prefeitura, Cruzeiro do Sul recebeu, até esta sexta-feira (26), 102.238 doses e aplicou desse total 86.700. Ainda falta aplicar 15.538 doses desse total.

Com 89.760 habitantes, o município tem cerca de 67% da população imunizada com a primeira dose.

“Nós percebemos que estamos com deficiência de segunda dose de vacina Covid-19 e então montamos um plano estratégico onde no sábado foram dez equipes para a zona rural. As equipes saíram por volta de seis e meia e chegaram às oito horas da noite, debaixo de chuva. A secretaria não tem parado e deixamos bem claro que não estamos medindo esforços”, relatou a secretária de saúde Valéria Lima.