Sandy desabafa ao anunciar morte nas redes sociais: “Minha primeira filhinha”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Abalada, Sandy publicou comunicado nesta terça-feira (16) e ganhou apoio de fãs e famosos.



Sandy desabafa ao anunciar morte: “Minha primeira filhinha” – Reprodução/Instagram

A cantora Sandy comoveu os fãs nesta terça-feira (16) ao se despedir de sua “primeira filhinha”.

Em um post comovente nas redes sociais, ela anunciou a morte de sua pet que foi inseparável ao longo dos últimos 12 anos.

“Que post difícil de fazer… Tô me despedindo de 12 anos e meio de uma parceria tão linda, de tanto, tanto amor e tanta troca… Minha primeira ‘filhinha’, serelepe, inteligente, cheia de amor e de alegria, que tava sempre com uma coisa maior que ela na cabeça”, disse ela.

A esposa de Lucas Lima contou detalhes da partida e disse que está com o “coração doído”.

“Precisou ir descansar. E eu entendo, ela precisava mesmo. Mas a saudade já tá enorme… o coração, doído… Ela me ensinou um monte. E isso vai ficar guardado junto com as tantas e tantas memórias felizes que eu tenho dela junto da minha família. – Foi uma parte importante dela. Obrigada, Zeldinha, por ter lutado tanto, ter sido tão guerreira nesse último ano e por sido a melhor companheirinha que uma família poderia ter. Te amo pra sempre”, declarou.

Veja: