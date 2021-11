Samu vai realizar Workshop para arrecadar alimentos para o Natal

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Samu está organizando um Workshop em Cruzeiro do Sul com o objetivo de arrecadar alimentos para o Natal. “Esse é um projeto Natal sem Fome que o Samu implantou ano passado que foi um sucesso, em que conseguimos arrecadar bastante alimentos que beneficiarão 110 famílias. Agora começamos mais cedo a arrecadação, em outubro e já estamos com bastante alimentos. A meta esse ano é beneficiar 250 famílias”, afirmou Matheus, um dos organizadores.

O Workshop é o primeiro do Vale do Juruá com vários palestrantes. “Nós temos três palestrantes do Samu, mais algumas instituições que estão na parceria com a gente. Todos os inscritos contribuíram com 5 quilos de alimentos cada um, sendo que foram 200 alunos inscritos”, relatou o enfermeiro Cleiton.

Matheus relata que estão levando conhecimento em troca de ação solidária. “Estamos buscando levar um pouco de conhecimento e em troca um pouco de ação solidária. O nosso intuito é ajudar sem troca de nada, para fazer famílias felizes. Se você quiser ajudar é só vir no Samu e procure a gente pra fazer sua doação”, relatou Matheus.

A data de entrega das cestas básicas está prevista para o dia 23 de dezembro. “A partir do dia primeiro de dezembro vamos estar sentando e anotando os nomes das famílias através dos presidentes de bairros. Esse ano terá uma surpresa com presentes natalinos”.