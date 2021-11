Samu esclarece quais atendimentos são de urgência, após denúncia sobre negligência médica

- Publicidade-

Após a morte de um homem neste final de semana em Cruzeiro do Sul, que teria procurado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para conduzi-lo ao Pronto Socorro e a resposta ter sido negativa e o mesmo ter ido a óbito, em nota o Samu esclarece quais atendimentos são atribuições desse serviço.

Nota:

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), sobre o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esclarece que a unidade presta atendimento imediato nos seguintes casos:

Na ocorrência de problemas cardio-respiratórios; Intoxicação exógena e envenenamento; Queimaduras graves; Na ocorrência de maus tratos; Trabalhos de parto em que haja risco de morte da mãe ou do feto; Em tentativas de suicídio.

Ainda, em casos de crises hipertensivas e dores no peito de aparecimento súbito; Quando houver acidentes/traumas com vítimas; Afogamentos; Choque elétrico; Acidentes com produtos perigosos;

Suspeita de Infarto ou AVC (alteração súbita na fala, perda de força em um lado do corpo e desvio da comissura labial são os sintomas mais comuns); Agressão por arma de fogo ou arma branca; Soterramento, Desabamento; Crises Convulsivas; Transferência inter-hospitalar de doentes graves e em outras situações consideradas de urgência ou emergência, com risco de morte, sequela ou sofrimento intenso.