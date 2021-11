Sábado no Pronto Socorro é marcado por pacientes ortopédicos nos corredores aguardando cirurgia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Mesmo com os profissionais da MEDTRAUMA já atuando no Pronto Socorro de Rio Branco neste sábado (13), após o rompimento do contrato entre a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e o Instituto de Neurocirurgia e Neurologia da Amazônia Ocidental (INAO) esta semana, a situação ainda é crítica.

Imagens enviadas ao jornalismo do Notícias da Hora mostram pacientes nos corredores da unidade hospitalar, acomodados em macas, aguardando o atendimento especializado.

Sem uma transição rápida, os pacientes ortopédicos que deram entrada desde a última quarta-feira (10) no Pronto Socorro encontraram o caos. O contrato com o INAO após a Sesacre alegar “esgotamento de saldo” para continuar o acordo firmado. A MEDTRAUMA foi contratada por mais de R$ 13 milhões, em uma dispensa de licitação.