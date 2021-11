Sábado (20) tem mutirão e aplicação de vacinação contra Covid em supermercados de Rio Branco

Já equipes da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) aplicam a vacina no mutirão Mega Vacinação montado em frente ao Palácio Rio Branco. Os atendimento começaram às 8h e seguem até às 20h.

O comerciante Valetim Rigato compareceu cedo no mutirão para garantir a dose de reforço. À Rede Amazônica Acre, ele contou que se sente muito feliz em reforçar a imunização e exibe com alegria a carteira de vacinação com todas as doses.

“Não existe [outro remédio]. Até hoje a ciência não inventou outra coisa para combater esse mal, a não ser a vacina. Que Deus ajude que daqui para frente eles consigam um remédio para melhorar e não deixar voltar a pandemia voltar e atrapalhar nossa vida

Quem for ao local para tomar alguma das doses da vacina, deve levar o CPF ou cartão do SUS, documento com foto e a certeira de vacinação. Estão disponíveis as vacinas dos laboratórios da Pfizer, Fiocruz/Astrazeneca e Butantan/Coronavac no mutirão.